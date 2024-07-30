Кормье — об Аспиналле: мы смотрим на лучшего тяжеловеса в мире

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) между соотечественником Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Мы смотрим на лучшего тяжеловеса в мире. Я не знаю, победит ли этого парня Джон Джонс. Но я не буду заявлять, что Джон Джонс его боится или что победа над Джоном предопределена. Потому что я был в октагоне с Джонсом. Я знаю, насколько он крут, насколько он умён, и я знаю, как сильно он любит соревноваться», – сказал Кормье в эфире ESPN.

В своём последнем бою на UFC 304 Аспиналл досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.

Джонс не дрался с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.