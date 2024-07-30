Никита Цзю вернётся на ринг в августе, есть соперник

Австралийский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю (9-0, 7 KO) проведёт свой следующий поединок 28 августа в Сиднее (Австралия).

Соперником Цзю станет 28-летний соотечественник Коэн Мазудье (12-3-1, 5 KO).

Никите Цзю 26 лет. Дебютировал как профессионал в 2022 году и в ноябре 2023-го стал чемпионом Австралии в первом среднем весе.

Является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а ныне член Зала славы Кости Цзю и младшим братом бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Тима Цзю.

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