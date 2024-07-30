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«Василию это не нравится». Гвоздик объяснил, почему Дэвис побил бы Ломаченко

«Василию это не нравится». Гвоздик объяснил, почему Дэвис побил бы Ломаченко
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Джервонтой Дэвисом и соотечественником Василием Ломаченко.

«Если Дэвис будет боксировать с Ломаченко так, как он боксировал с Крусом, — бегать, пытаться переиграть, то, конечно, шансов у Джервонты нет. А если он просто пойдёт на Ломаченко, как он пошёл на Мартина или Санта-Круса, то может даже его остановить, потому что Джервонта бить умеет.

Если Дэвис даст Ломаченко грубую рубку… Василий, кстати, этого не любит. Помню, что ещё с любительских времён у него были проблемы с теми, кто на него идёт и тупо бьёт», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два боковых».

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