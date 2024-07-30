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Мухаммад стал шестым в рейтинге P4P от UFC, Аспиналл, Топурия и О’Мэлли улучшили позиции

Мухаммад стал шестым в рейтинге P4P от UFC, Аспиналл, Топурия и О’Мэлли улучшили позиции
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад занял шестое место в обновлённом рейтинге промоушена среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Представитель Великобритании Леон Эдвардс, в поединке с которым Белал завоевал титул, опустился на три строчки и теперь занимает седьмую позицию.

Также отметим, что британец Том Аспиналл поднялся на два места в рейтинге P4P. Теперь он девятый. Илия Топурия и Шон О’Мэлли улучшили своё положение в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории на одну позицию. В настоящий момент они занимают четвёртое и пятое место соответственно.

Мухаммад Мокаев из ростера UFC исключён.

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