«Объединились». Конор Макгрегор встретился со Снуп Доггом

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, как встретился с американским рэпером Снуп Доггом.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

«Когда Конор Макгрегор и Снуп Догг объединились», — говорится в описании к фото.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Противостояние должно было состояться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В активе Макгрегора на данный момент 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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