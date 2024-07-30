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Украинец Александр Усик вспомнил свой бой в Москве

Украинец Александр Усик вспомнил свой бой в Москве
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Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик вспомнил поединок с россиянином Муратом Гассиевым, который проходил в Москве летом 2018 года. Гассиев в тот момент был чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе, а Усик обладал поясами WBC и WBO. Победа в итоге досталась Усику единогласным решением судей.

«Когда мы уже поняли, что сверху всё меняется и финал будет не в Саудовской Аравии, а в Москве, мы с командой поговорили и решили, что нам нужны пояса, кубок Мохаммеда Али и нам нужно выиграть. Заплатят нам или нет, получим мы что-то или нет — нам нужны пояса, нам нужен кубок.

И, конечно, флаг в центре Москвы, гимн Украины, выход на бой под украинскую песню, невероятное количество людей, которые поддерживали меня. Все сложилось так, как нам нужно было», — сказал Усик во время пресс-конференции.

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