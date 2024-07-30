Мухаммад Мокаев прокомментировал новость об уходе из UFC

Топовый и непобеждённый британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), прокомментировал новость об уходе из UFC.

«Моя мечта — стать чемпионом UFC. Я отказываю всем лигам, поскольку UFC предоставила мне платформу, чтобы заявить о себе и заработать денег для моей семьи! Кстати, в PFL нет наилегчайшего дивизиона. Все эти журналисты, которые выдумывают эту чушь, идиоты!» — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Дана Уайт заявил, что промоушен не намерен продлевать контракт с Мокаевым из-за неоднозначного отношения к нему со стороны матчмейкеров. Сегодня, 30 июля, стало известно, что Мокаев исключён из ростера бойцов UFC.