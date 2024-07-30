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Журналист: менеджер Мокаева отрицает переговоры с PFL, чтобы шантажировать UFC

Журналист: менеджер Мокаева отрицает переговоры с PFL, чтобы шантажировать UFC
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Известный журналист и инсайдер портала MMA Fighting Деймон Мартин сообщил, что менеджер непобеждённого британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева Тим Симпсон отрицает переговоры с PFL, чтобы шантажировать UFC.

«Тим сообщил мне, что циркулирующие слухи, будто уход Мокаева из UFC был вызван переговорами с PFL в период действия его контракта с UFC, являются полностью ложными. В этом нет никакой правды», — написал Мартин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Дана Уайт заявил, что промоушен не намерен продлевать контракт с Мокаевым из-за неоднозначного отношения к нему со стороны матчмейкеров. Сегодня, 30 июля, стало известно, что Мокаев исключён из ростера бойцов UFC.

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