Ковингтон: если мы с Белалом подерёмся, то он больше не будет чемпионом, не будет мужчиной

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории 77 кг соотечественника Белала Мухаммада.

«Мне жаль фанатов, поскольку им не удалось получить наслаждение от главного боя между Леоном и Белалом. Это была драка двух высококлассных бомжей. Белал — подлинный трус. Он вызывал меня тогда, когда у меня уже был подписан контракт на титульный бой. А больше он не бросал мне вызов, поскольку знал, что я бы с ним сделал. Белал – чёртов трус. Если мы подерёмся, то он больше не будет чемпионом, не будет мужчиной, потому что его мужское достоинство станет моей добычей.

Я бы с удовольствием подрался с ним. Надеюсь, что этот бой состоится. Постараюсь сделать всё, чтобы достичь этого. Белал не сможет меня победить, не сможет навязать мне борьбу. Его стойка и удары — отстой. Этот парень не смог финишировать Гилберта Бёрнса, который дрался с ним с одной рукой. Что он собирается сделать со мной?» — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.