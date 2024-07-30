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Колби Ковингтон: до конца следующего года мы с этой крысой Шавкатом подерёмся за титул

Колби Ковингтон: до конца следующего года мы с этой крысой Шавкатом подерёмся за титул
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался в адрес непобеждённого казахского бойца UFC, который выступает в категории до 77 кг, Шавката Рахмонова.

«С Белалом будет покончено. До конца следующего года мы с этой крысой Шавкатом подерёмся за титул. Я собираюсь вернуться в октагон и выложиться на максимум ради UFC и своих фанатов. Сейчас мне надо поговорить с матчмейкерами, чтобы обсудить все имеющиеся возможности подраться за пояс. Люди знают, что быть чемпионом моя судьба. И я это тоже знаю.

Не думаю, что в Шавкате есть что-то особенное. Его стиль — драться с высокоподнятым подбородком. В последнем бою он победил Стивена Томпсона. Но мне не кажется, что это веский повод драться за титул. Шавкат победил многих неизвестных парней и пока не встречался ни с одним топовым соперником. Есть много вопросов, но одно знаю точно — у меня есть навыки, чтобы победить любого в мире», — приводит слова Колби портал Bloody Elbow.

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