Леон Эдвардс мог сняться с боя против Белала Мухаммада из-за проблем со здоровьем

Главный тренер бывшего обладателя титула UFC в полусреднем весе англичанина Леона Эдвардса Дэйв Ловелл рассказал, что его подопечный мог сняться с поединка против Белала Мухаммада из-за проблем со здоровьем.

«Я не собираюсь оправдывать Леона, но у него действительно были проблемы со здоровьем в тренировочном лагере. Его беспокоила спина, поэтому он не мог бороться так, как должен был. Хотите верьте, хотите нет, но мы обсуждали с ним возможность сняться с этого турнира. У меня были сомнения насчёт его готовности к бою, поскольку проблемы со спиной тревожили Леона примерно пять недель.

Ему пришлось обратиться к мануальному терапевту и регулярно делать массаж. После первого сеанса он стал таким, как и прежде. В глубине души у меня оставались сомнения насчёт выступления на этом турнире. Однако Леон сказал, что хочет подраться, так что мы просто решили не менять план и продолжать тренироваться, несмотря на травму», — приводит слова Ловелла портал Bloody Elbow.