Тренер Леона Эдвардса назвал соперника, с которым может подраться его подопечный

Главный тренер бывшего обладателя титула UFC в полусреднем весе англичанина Леона Эдвардса Дэйв Ловелл назвал возможного соперника, с которым может подраться его подопечный.

«Мне хотелось бы увидеть, как Леон дерётся с Ианом Гарри. Очевидно, мы можем организовать этот бой в Ирландии или в Великобритании. У них есть история. Это хороший шанс для Иана обойти других претендентов и получить титульный бой. Что касается Леона, то в случае победы над Гарри он окажется в конце очереди. А после этого, прежде чем провести третий поединок с Белалом, мы можем принять ещё один вызов.

Это план на ближайшее будущее. Леон побьёт Гарри, поскольку он намного опытнее. Гарри хороший парень, у него отличные бойцовские навыки. Но все знают, что когда он занимался в нашем спортзале, ему было нелегко. Его отправляли в нокаут, я не собираюсь называть никаких имён. Иана отправляли в нокаут, когда он ещё обучался», — приводит слова Ловелла портал Bloody Elbow.