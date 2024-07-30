Белал Мухаммад высмеял слова Колби Ковингтона, намекнув на его рекорд в титульных боях

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад высмеял слова известного соотечественника Колби Ковингтона. Ранее Хаос заявил, что сможет победить Белала, и подверг критике его стиль.

«😂😂😂 0-3 (Белал имел в виду рекорд Колби в титульных боях. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Белал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Белал Мухаммад провёл последний поединок на турнире UFC 304, который состоялся 28 июля в Манчестере, Великобритания. Его соперником был на тот момент чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.