БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О'Мэлли: Пимблетт станет чемпионом UFC

Шон О'Мэлли: Пимблетт станет чемпионом UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли считает, что топовый английский боец Пэдди Пимблетт способен стать чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг).

«Ему 29 лет, так что он всё ещё молод. Если Пэдди победит Ренато, то ему, вероятно, останется две победы, чтобы требовать титульный шанс. Для Пимблетта поединок с Ренато будет тяжёлым. Но у него есть шансы победить. Как мне кажется, Пимблетт станет чемпионом UFC в какой-то момент своей карьеры. В его самоуверенности есть что-то особенное. Я чувствую, что Пэдди выиграл забрал всё внимание на UFC 304, он попал в заголовки газет и добился значительного успеха», — приводит слова О'Мэлли Bloody Elbow.

Ранее Чейл Соннен заявил, что Пэдди Пимблетт может получить поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе, если победит в следующих двух боях.

Материалы по теме
Чейл Соннен: Пэдди Пимблетт находится в двух победах от боя за титул UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android