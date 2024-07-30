Шон О'Мэлли: Пимблетт станет чемпионом UFC

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли считает, что топовый английский боец Пэдди Пимблетт способен стать чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг).

«Ему 29 лет, так что он всё ещё молод. Если Пэдди победит Ренато, то ему, вероятно, останется две победы, чтобы требовать титульный шанс. Для Пимблетта поединок с Ренато будет тяжёлым. Но у него есть шансы победить. Как мне кажется, Пимблетт станет чемпионом UFC в какой-то момент своей карьеры. В его самоуверенности есть что-то особенное. Я чувствую, что Пэдди выиграл забрал всё внимание на UFC 304, он попал в заголовки газет и добился значительного успеха», — приводит слова О'Мэлли Bloody Elbow.

Ранее Чейл Соннен заявил, что Пэдди Пимблетт может получить поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе, если победит в следующих двух боях.