«Наверное, хотят больше зрелища». Дудакова высказалась об увольнении Мокаева из UFC

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) прокомментировала увольнение непобеждённого британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева.

«Ну, не неожиданно. В принципе, было понятно, что всё, что он делал перед боем, пытался раскрутить, продвинуть свою персону, это было, чтобы его переподписали. У меня нет такого мнения, что он скучно дерётся, но в UFC, наверное, хотят больше зрелища, больше интересных ударников. Тех, кто дерётся в кровь, до последнего, стоят друг напротив друга и дубасят», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, ранее Дана Уайт заявил, что промоушен не намерен продлевать контракт с Мокаевым из-за неоднозначного отношения к нему со стороны матчмейкеров. Сегодня, 30 июля, стало известно, что Мокаев исключён из ростера бойцов UFC.