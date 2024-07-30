Дудакова рассказала о проблемах, из-за которых снялась с предыдущего боя

Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) рассказала о проблемах, из-за которых снялась с предыдущего боя.

«Я, в принципе, для 57 кг не такая большая. Да, у меня пришла мышечная масса, я стала больше. Сейчас гоняю больше веса, чем до этого. Но если сравнивать меня с другими… Конечно, есть там девочки, которые пришли из 52 кг и их сразу засунули в топы. То есть им не пришлось проходить девочек, которые гораздо больше, чем они, хотя таких предостаточно.

Конечно, была проблема в том, что я отравилась, но при этом я ещё не набрала вес. Это очень мало, безумно мало для профессиональных боёв. Но вряд ли было бы больше, даже если бы я не отравилась. Потому что основной вес приходит в первый день. Ну да, я и не ела ничего на следующий день, возможно, прибавились бы полкило-килограмм. Но в основном всё приходит в первый день, потом вес удерживается. Что-то уходит, лишняя вода, которую мы напили после взвешивания. Но два килограмма – это очень мало.

Я набрал три килограмма перед боем, в котором дралась с инфекцией. Сейчас надеюсь, что всё будет хорошо. Мы будем заказывать еду UFC, я уже списывалась с диетологами. Вряд ли мы будем её есть, просто пусть будет на всякий пожарный. Но, думаю, дело было не в том, что еда некачественная. Потому что все едят примерно одно и то же. Просто, возможно, слишком тяжёлое мясо было для меня. Я в основном восстанавливаюсь курицей. Возможно, сказалось что-то ещё.

Может, слишком много протеина ела в лагере. Очень много разных вариантов может быть, мы не знаем, что именно, но предполагаем, чтобы этого избежать. Просто сгонка тогда была лёгкая, всё же в другом весе была. Я сейчас уже нахожусь в этом весе. Поэтому, возможно, было просто рановато для этой категории», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.