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МОК выступил с заявлением насчёт участия в ОИ-2024 двух боксёров-трансгендеров

МОК выступил с заявлением насчёт участия в ОИ-2024 двух боксёров-трансгендеров
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Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выступил с официальным заявлением насчёт участия в Олимпиаде в Париже двух боксёров-трансгендеров в качестве женщин.

«Все, кто выступает в женской категории, соблюдают правила допуска к соревнованиям. По паспортам они женщины, так и указано. Что касается вопроса о тестостероне и мужском половом созревании, мы выпустили специальный документ для всех федераций по боксу. И все хотели бы получить единый ответ. Но это невероятно сложно.

И на самом деле, это касается не только отдельных видов спорта, но и отдельных дисциплин. Таким образом, люди могут иметь преимущество в одних дисциплинах и не иметь его в других, в зависимости от того, достигли ли они мужского полового созревания. Федерации должны устанавливать правила, чтобы гарантировать справедливость, но в то же время с возможностью для всех желающих принять участие.

Это сложный баланс. В конечном итоге всё зависит от экспертов в каждой дисциплине. Они прекрасно знают, где есть преимущество. Если оно является ощутимым, то это явно неприемлемо. Но это решение должно приниматься на этом уровне», — приводит слова Адамса газета The Guardian.

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