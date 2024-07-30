БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман рассчитывает подраться с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом в этом году

Камару Усман рассчитывает подраться с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом в этом году
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман рассчитывает подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американцем Белалом Мухаммадом в этом году.

«Дайте мне немного времени, чтобы вернуться. К концу этого или началу следующего года вы вновь увидите меня. Обещаю вам, что с вероятностью в 100% титул чемпиона UFC в полусреднем весе вновь будет моим. Если вы говорите с кем-то, кто не погружён в ситуацию полностью, то он может сказать, что я проиграл Леону. Но люди быстро забывают, что во втором бою я доминировал до его хай-кика. После этого у него появилось чувство, что он чемпион и может делать абсолютно всё.

Это не так. Тебе следовало выйти в октагон и исправить свои ошибки, которые были в бою со мной, чего ты не сделал. Из-за этого поражения в UFC сделают следующее: «Хорошо, нам надо устроить Усману бой, чтобы действительно показать фанатам, что он вернулся и заслуживает титульного шанса. Для этого ему надо подраться с Шавкатом Рахмоновым или Джеком Делла Маддаленой», — приводит слова Усмана портал. BJ Penn.

Материалы по теме
Белал Мухаммад высмеял слова Колби Ковингтона, намекнув на его рекорд в титульных боях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android