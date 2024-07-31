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Дудакова: с новой соперницей можно делать всё, показать себя

Дудакова: с новой соперницей можно делать всё, показать себя
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Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) высказалась в адрес своей оппонентки американки Сэм Хьюз.

«Сначала немного поплакала из-за замены соперницы. Не потому, что соперница плохая, а из-за того, что могла подраться с той, кто выше в рейтинге и лучше статистика намного. Но, с другой стороны, новая соперница Сэм Хьюз побеждала Жаклин Аморим, с которой я должна была изначально биться. Хьюз опытный боец, у неё много боёв в UFC, она всегда доходит до решений. Поэтому, думаю, тоже будет интересный бой. В этом поединке можно делать всё. С Аморим мы бы опасались партера, это было бы анти-джиу-джитсу. Здесь можно будет делать всё: вольная борьба, ударка, можно себя показать», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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