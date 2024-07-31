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Дудакова: смотрела игру Испании на Евро на телефоне допинг-агента

Дудакова: смотрела игру Испании на Евро на телефоне допинг-агента
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Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) поделилась забавной историей о том, как смотрела четвертьфинал чемпионата Европы — 2024 по футболу.

«Когда в четвертьфинале Испания играла, ко мне пришёл допинг-контроль. Идёт матч, мы смотрим. Причём телевизор не работает и мы смотрим игру на телефоне допинг-агента. Никуда не торопимся. Поболели, подождали, пока матч закончится, потом всё сделали и разошлись. Ко мне два раза приходили в Испании взять пробу», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, Виктория Дудакова попала в UFC через шоу Dana White Contendre Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Марию Сильву. В UFC Виктория идёт на серии из двух побед, одна из которых была одержана россиянкой досрочно.

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