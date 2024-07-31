Дудакова: знаю, что буду чемпионкой, но пока я не показала ничего в своих боях

Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) считает, что в скором времени она станет чемпионкой UFC.

«Я уверена в себе на 100% и знаю, что буду чемпионкой, но я ещё ничего не показала в своих боях, если быть объективной. И когда меня хвалят, я думаю: а за что? Я же ничего не показала. Дайте мне возможность показать», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, Виктория Дудакова попала в UFC через шоу Dana White Contendre Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Марию Сильву. В UFC Виктория идёт на серии из двух побед, одна из которых была одержана россиянкой досрочно.