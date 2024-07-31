Дудакова оценила шансы Умара Нурмагомедова победить Кори Сэндхагена

Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) оценила шансы Умара Нурмагомедова победить Кори Сэндхагена.

«У него правда не было таких соперников, но думаю, что он сможет. Понятно, что мы будем болеть за Умара, но Сэндхагена списывать нельзя. Что касается борьбы Кори, то боец-ударник может себя в этом прокачать, но вопрос в том, насколько он готов к натиску и сможет ли Умар постоянно давить и проходить.

Может быть, ударник сможет защититься от одного, второго, третьего прохода, но он не сможет защищаться весь бой. У Умара ещё и ноги хорошие, у него есть ударка. У него до UFC, мне кажется, бои в стойке же были. Поэтому посмотрим, что покажет Умар. В последнем бою он бился после травмы, и не нужно судить о бойце по поединкам, которые проходят после травмы. Зачастую человек ещё не восстановлен, не отпустил травму головой. Должно пройти время.», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.