Умар Нурмагомедов ответил, будет ли Хабиб секундировать его в бою с Кори Сэндхагеном

Непобеждённый российский боец, выступающий в легчайшем весе UFC (до 61 кг), Умар Нурмагомедов подтвердил, что бывший чемпион UFC в лёгком весе UFC и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов будет его угловым в бою с топовым американским бойцом Кори Сэндхагеном. Об этом Умар сообщил в интервью изданию MMAJunkie.

Напомним, Кори Сэндхаген и Умар Нурмагомедов должны были провести поединок ещё в августе 2023 года. Тогда бой сорвался из-за травмы плеча, которую получил россиянин.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом). На счету Сэндхагена в ММА 17 побед (семь нокаутом) при четырёх поражениях.