Умар Нурмагомедов рассказал, будет ли он биться за пояс в случае победы над Сэндхагеном

Непобеждённый российский боец, выступающий в легчайшем весе UFC, Умар Нурмагомедов рассказал, будет ли он биться за титул UFC в случае победы над экс-претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг Кори Сэндхагеном.

«Руководство UFC сказало, что я буду биться с победителем пары О'Мэлли — Двалишвили. Они это подтвердили. Мне кажется, что оба парня молятся. Им хочется, чтобы мне пришлось сняться с боя и не удалось воспользоваться этой возможностью. Для меня не имеет значения, кто победит в их паре. Им обоим придётся очень тяжело в поединке со мной», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом).