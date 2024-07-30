БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов рассказал, будет ли он биться за пояс в случае победы над Сэндхагеном

Умар Нурмагомедов рассказал, будет ли он биться за пояс в случае победы над Сэндхагеном
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский боец, выступающий в легчайшем весе UFC, Умар Нурмагомедов рассказал, будет ли он биться за титул UFC в случае победы над экс-претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг Кори Сэндхагеном.

«Руководство UFC сказало, что я буду биться с победителем пары О'Мэлли — Двалишвили. Они это подтвердили. Мне кажется, что оба парня молятся. Им хочется, чтобы мне пришлось сняться с боя и не удалось воспользоваться этой возможностью. Для меня не имеет значения, кто победит в их паре. Им обоим придётся очень тяжело в поединке со мной», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом).

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов ответил, будет ли Хабиб секундировать его в бою с Кори Сэндхагеном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android