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Нурмагомедов ответил, будет ли похоже его столкновение с О'Мэлли на вражду Хабиба и Конора

Нурмагомедов ответил, будет ли похоже его столкновение с О'Мэлли на вражду Хабиба и Конора
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Непобеждённый российский боец, выступающий в легчайшем весе UFC, Умар Нурмагомедов ответил, будет ли похоже его противостояние с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг Шоном О'Мэлли на вражду между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Наше противостояние с О'Мэлли никогда не будет близко к тому, что было между Хабибом и Конором, поскольку у них всё перешло на очень личный уровень. Макгрегор плохо отзывался о религии, семье, обо всём – об отце. Я понимаю характер Шона. Он не такой отвратительный человек, чтобы переходить на личностные оскорбления — о семье или о религии. Но если мы и будем драться, то это снова будет поединок ирландца против дагестанца. Будет интересно, но думаю, что всё будет по-другому. Моя цель — победить его и отобрать пояс», — приводит слова Нурмагомедова портал MMJunkie.

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