«Он ушёл, как испуганная девочка». Ковингтон рассказал о встрече с Дастином Порье

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон рассказал о встрече с известным соотечественником Дастином Порье.

«Мы столкнулись порядка трёх месяцев назад в ресторане. Я посмотрел Дастину в глаза и спросил: «Как дела, засранец? Что происходит?» После чего он просто ушёл. Вы можете говорить всё, что хотите, журналистам. Но когда это происходит лично, когда вы чувствуете чью-то энергию и знаете, на что они способны, — вот тогда всё меняется. В таком случае ты не сможешь много говорить и ничего не сможешь сделать. Если бы Дастин захотел, то он мог бы что-нибудь предпринять, но я стоял на своём и смотрел ему прямо в глаза. Дастин просто ушёл, как испуганная девочка», — приводит слова Колби Ковингтона портал BJ Penn.