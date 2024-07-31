Дудакова: вопрос, чего хочет Шара Буллет — быть чемпионом или звездой

Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) высказалась в адрес известного соотечественника и бойца UFC Шарабутдина Магомедова, который более известен как Шара Буллет.

«Шара уже звезда. На него приезжает посмотреть много людей. Мне кажется, звездой он был ещё до UFC, а сейчас вообще взлетел. Он очень интересный ударник, и он может быть огромной звездой как в UFC, так и за его пределами. Другой вопрос, чего он хочет — быть чемпионом или звездой. Может, будет как Нейт Диаз с автобусами приезжать и ему этого хватит. Тут непонятно, что лучше — быть чемпионом и шуметь, только когда есть турнир, или шуметь на весь мир постоянно и твой автобус будет облеплять фанаты?» — сказала Виктория в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.