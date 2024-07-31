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Дудакова: женщинам тяжело в ММА, нас никто не любит

Дудакова: женщинам тяжело в ММА, нас никто не любит
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Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) высказалась насчёт критики фанатов в отношении женских ММА.

«Я не кавказец, и меня объективно дагестанская публика не будет любить так, как Шару. Я женщина, и женщинам тяжело в ММА, потому что нас никто не любит. Нам и платят меньше, но это я не агрессирую как-то, просто констатация факта. Понятно, что мальчики дерутся, может, зрелищнее, навыков у них больше, хоть и не у всех. Плюс каждый второй пишет: «Место женщины на кухне, я женские бои не смотрю». Каждый пытается где-то написать, что женщина не должна этим заниматься и он выключает телевизор, когда идёт женский бой», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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