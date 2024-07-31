Дудакова назвала фаворита в потенциальном бою Махачев — Царукян

Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) назвала фаворита в потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе соотечественником Исламом Махачевым и топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном.

«Если они будут в той же форме, в которой Ислам дрался с Порье, а Арман — с Оливейрой, то я не вижу особых шансов у Царукяна. Но мало ли что может измениться, никто не молодеет, никто не отменяет каких-то травм. Но я вижу Ислама явным фаворитом», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, Виктория Дудакова попала в UFC через шоу Dana White Contendre Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Марию Сильву. В UFC Виктория идёт на серии из двух побед, одна из которых была одержана россиянкой досрочно.