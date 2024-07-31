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Дудакова — о рейтинге P4P: если брать данный момент, то первый номер явно не Джон Джонс

Дудакова — о рейтинге P4P: если брать данный момент, то первый номер явно не Джон Джонс
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Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) высказалась насчёт рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

«Я люблю Джона Джонса. Но если брать данный момент, то первый номер явно не Джонс. Он давно не выступает, и сейчас все просто отдают дань его былым заслугам. Если брать карьеры в целом, то не знаю, что нужно сделать, чтобы допрыгнуть до Джонса», — сказала Виктория в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Виктория Дудакова попала в UFC через шоу Dana White Contendre Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Марию Сильву. В UFC Виктория идёт на серии из двух побед, одна из которых была одержана россиянкой досрочно.

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