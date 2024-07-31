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В UFC переподписали бойца после того, как он рассказал о своём увольнении в соцсетях

В UFC переподписали бойца после того, как он рассказал о своём увольнении в соцсетях
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Американский боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), Натан Манесс получил новый контракт с лигой после того, как рассказал об увольнении из промоушена на своей странице в социальных сетях.

На днях Манесс написал, что в UFC решили не продлевать с ним контракт, поскольку считают его неинтересным бойцом. Однако спустя сутки после того, как он написал об этом, общественность предала его историю широкой огласке, и лига решила дать ему новый контракт.

«В UFC связались со мной несколько раз с момента публикации моей записи об увольнении. Для них это имеет значение. Им не понравилось то, в каком свете они предстали в глазах общественности. Никакой пустой болтовни. Просто правда. Спасибо всем за поддержку», — написал на своей странице в социальных сетях Манесс.

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