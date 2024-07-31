Тренер Фигейреду дал категоричный прогноз на бой с Верой на UFC on ABC 7

Эрик Альбаррасин, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с эквадорцем Марлоном Верой, который состоится 3 августа на турнире UFC on ABC 7.

«Мы хотим заявить о себе и, надеюсь, получить титульный бой, потому что Марлон Вера – очень жёсткий боец. У него есть победа над действующим чемпионом. Он один из самых жёстких парней, который никогда не был в нокдауне, никогда не был финиширован. Так что перед нами стоит большая задача, но… Мы выйдем в клетку и добьёмся победы.

Фигейреду хочет стать чемпионом. Мой прогноз? Нокаут в первом раунде. Дейвисон Фигейреду станет первым, кто победит Марлона Веру досрочно, и, когда он это сделает, он заслужит титул», — приводит слова Альбаррасина издание MMA.Metaratings.ru

В своём последнем бою на UFC 300 Фигейреду «задушил» американского экс-чемпиона Коди Гарбрандта. Вера на UFC 299 в марте уступил по очкам действующему чемпиону американцу Шону О'Мэлли.