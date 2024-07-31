Шара Буллет объяснил, почему подерётся на коротком уведомлении в Абу-Даби

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о своём предстоящем выступлении на турнире UFC on ABC 7, который состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Магомедов сразится с поляком Михалом Оликсийчуком, поединок станет для него вторым за полтора месяца.

«Недавно журналисты спрашивали меня, когда я хочу подраться. Я им ответил, что хочу выйти в кратчайшие сроки. Пришлось отвечать за свои слова. И теперь я здесь, готов к сражению. Честно говоря, было неохота ждать долго. Хотел выйти, максимально быстро набрать оптимальную форму и выступить.

Просто тот бой меня не удовлетворил… Смена соперника и так далее. Противник был непростым, неудобным. В этот раз хочу продемонстрировать хорошее качество боя, порадовав зрителей своим красочным выступлением», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Магомедов дебютировал в UFC в 2023 году, предстоящее выступление станет для него третьим в организации.