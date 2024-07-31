Эдди Хирн сказал, почему Канело может отказаться от боя с Кроуфордом

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке между членами рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд — великолепный боец. И, возможно, он найдёт способ заполучить этот поединок. Но я не думаю, что Канело хочет драться с быстрыми парнями, которые постоянно отступают и работают навстречу. Вот почему ему нравятся бои с Мунгией и Берлангой. Эти парни выходят, чтобы драться. Канело нравятся такие соперники. Он был разочарован боем с Чарло. Парень просто убегал», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.