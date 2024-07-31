Энди Руис предсказал победителя в реванше Усика и Фьюри

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался о титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Недавно я встретил Усика в Лас-Вегасе и сказал, что было бы здорово подраться. Я ставлю на Усика в реванше с Тайсоном Фьюри. Уверен, он снова победит», — приводит слова Руиса издание BoxingScene.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Отметим, что Усик впервые объединил все титулы «королевского дивизиона» в XXI веке.

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