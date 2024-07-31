Шакур Стивенсон может выступить в шоу Бивола и Бетербиева — BoxingScene

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (22-0. 10 KO) может выступить в рамках боксёрского вечера, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Стивенсон, удерживающий титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), дал согласие на организацию поединка с обязательным претендентом мексиканцем Уильямом Зепедой (31-0, 27 KO).

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады – 2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 года Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.