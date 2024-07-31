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Усик пообещал украинским боксёрам деньги за медали на Олимпиаде

Усик пообещал украинским боксёрам деньги за медали на Олимпиаде
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Абсолютный чемпион мира среди профессионалов Александр Усик пообещал украинским боксёрам выплаты за призовые места на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), сообщил тренер национальной сборной Дмитрий Сосновский.

«Он сказал им, что если, они завоюют медали на Олимпийских играх, он лично даст им призовые деньги. Из своего кармана.

Он даст им деньги за бронзу, серебро и золото. За первое место – $ 80 тыс., за второе место, серебряную медаль — $ 70 тыс. И за бронзу $ 50 тыс.», — приводит слова Сосновского издание Reuters.

Напомним, на XXXIII Олимпийских играх в Париже представлены три украинских боксёра: Александр Хижняк (до 80 кг), Айдер Абдураимов (до 57 кг) и Дмитрий Ловчинский (до 92 кг).

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