Мадримов рассказал о помощи Бивола перед боем с Кроуфордом

Чемпион WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбек Исраил Мадримов признался, что получил несколько советов от звёздного российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола перед своим поединком с лидером рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом.

«Давал ли Бивол рекомендации перед боем? Да, мы разговаривали по телефону. У него большой опыт, он через многое прошёл, победил Канело. Он мне тоже советы дал. И я принял их, потому что он хороший и умный боксёр, — сказал Мадримов в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Исраилу Мадримову 29 лет. Боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году и в марте сразился за мировой титул, досрочно остановив в пятом раунде непобеждённого россиянина Магомеда Курбанова.