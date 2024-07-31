«Пока радуйтесь, старики». Мокаев отреагировал на обновлённый рейтинг UFC

Непобеждённый британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев прокомментировал обновление рейтинга UFC в его дивизионе.

«Меня из рейтингов убрали, пока радуйтесь, старики, скоро вернусь», — написал Мокаев в социальных сетях.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и провёл всего семь поединков.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.

Ранее Мокаев прокомментировал новость об уходе из UFC.