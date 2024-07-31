БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пока радуйтесь, старики». Мокаев отреагировал на обновлённый рейтинг UFC

«Пока радуйтесь, старики». Мокаев отреагировал на обновлённый рейтинг UFC
Комментарии

Непобеждённый британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев прокомментировал обновление рейтинга UFC в его дивизионе.

«Меня из рейтингов убрали, пока радуйтесь, старики, скоро вернусь», — написал Мокаев в социальных сетях.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и провёл всего семь поединков.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.

Ранее Мокаев прокомментировал новость об уходе из UFC.

Материалы по теме
Мухаммад Мокаев прокомментировал новость об уходе из UFC
Материалы по теме
Вместо титульного боя — увольнение. Мокаева выгнали из UFC?
Вместо титульного боя — увольнение. Мокаева выгнали из UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android