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Экс-боец UFC: я бы тоже уволил Мокаева

Экс-боец UFC: я бы тоже уволил Мокаева
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Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Мэтт Браун прокомментировал увольнение британского проспекта наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммада Мокаева из организации.

«По правде говоря, я бы тоже его уволил. Хотя удивительно, что UFC это сделали, учитывая, что у него чертовски высокий потенциал. Я видел, как он дерётся.

У этого парня реально большой потенциал. У него большой талант и много навыков. Но когда ты ещё не добился статуса, нельзя без последствий бить людей исподтишка. UFC уже показывали это. Когда ты только поднимаешься, ты не можешь слишком сильно выпендриваться. Очевидно, некоторым это позволено, но нельзя делать такие глупости», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

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