Тренер: Коста заберёт «нолик» у Чимаева

Эрик Альбаррасин, тренер бразильского экс-претендента на титул UFC Пауло Косты, считает, что его подопечный способен стать первым бойцом, который победит звёздного проспекта Хамзата Чимаева.

«Как сложится возможный бой Косты с Чимаевым? Пауло нужно выходить в октагон и драться. Нужно тренировать защиту от борьбы. Тренировать борьбу, не только защиту. Хамзат навязывает тяжёлую борьбу. Он непобедим. Чимаев – суперзвезда в ОАЭ. Я думаю, что теперь он проживает в ОАЭ, так что у него будет преимущество. Мы будем драться с ним на вражеской территории, Я думаю, что Пауло будет тем, кто заберёт «ноль» в графе поражений Чимаева», — приводит слова Альбаррасина издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Чимаев не выступал с октября 2023 года, когда на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел раздельным решением нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана. Коста на UFC 302 в июне проиграл по очкам американцу Шону Стрикленду.

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