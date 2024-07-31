Усман заявил, что Эдвардсу следует подняться в средний вес UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийский ветеран Камару Усман считает, что британец Леон Эдвардс мог бы сменить дивизион после поражения от американца Белала Мухаммада.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) и завершился победой Мухаммада единогласным решением.

«Он и его стиль хорошо сработают в среднем весе. Думаю, ему стоит подняться в средний дивизион, потому что там не так много борцов такого уровня, как я и Белал», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Поражение от Мухаммада стало для Эдвардса вторым за 10-летнюю карьеру в организации. До выступления на UFC 304 британец провёл две успешные защиты.