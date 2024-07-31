БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман заявил, что Эдвардсу следует подняться в средний вес UFC

Усман заявил, что Эдвардсу следует подняться в средний вес UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийский ветеран Камару Усман считает, что британец Леон Эдвардс мог бы сменить дивизион после поражения от американца Белала Мухаммада.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) и завершился победой Мухаммада единогласным решением.

«Он и его стиль хорошо сработают в среднем весе. Думаю, ему стоит подняться в средний дивизион, потому что там не так много борцов такого уровня, как я и Белал», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Поражение от Мухаммада стало для Эдвардса вторым за 10-летнюю карьеру в организации. До выступления на UFC 304 британец провёл две успешные защиты.

Материалы по теме
Мухаммад: в реванше с Эдвардсом нет необходимости
Материалы по теме
Школа Хабиба в действии! Белал заборол Эдвардса и стал новым чемпионом UFC
Школа Хабиба в действии! Белал заборол Эдвардса и стал новым чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android