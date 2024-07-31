Кремлёв: Олимпиада в Париже — это содомия, и ответственен за это Томас Бах

Российский спортивный функционер, глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв раскритиковал организацию XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Олимпийские игры 2024 — это прямая содомия и уничтожение традиционных ценностей во всём мире, и ответственным за это является Томас Бах

Массовые нарушения, жалобы, травля спортсменов, отсутствие безопасности и даже пренебрежение символами олимпийского движения — это лишь малая часть того, что сейчас происходит на Олимпийских играх в Париже. Участие спортсменов-трансгендеров и надругательство над религией. Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха, который уже стал настоящим изгоем общества. А те, кто его поддерживают, – настоящие бараны, у которых отсутствуют человеческие ценности. Они убивают женский спорт, в то время как IBA выступает за настоящее гендерное равенство, традиционные, семейные и человеческие ценности, за уважение всех религий и за равные возможности людей!

Пока некоторые мировые СМИ только пишут об этом, спортсменам и всем адекватным людям пора начать действовать. Международная ассоциация дружбы, проводя чистые и открытые соревнования «Всемирные игры дружбы», показывает правильный пример всему спортивному сообществу. Только вместе мы сможем избавить спортивное олимпийское движение от нечисти и таких чертей, как Бах и его команда!» — написал Кремлёв в социальных сетях.