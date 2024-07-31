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«Моё тело отказало». Брайан Ортега назвал причину снятия с UFC 303

«Моё тело отказало». Брайан Ортега назвал причину снятия с UFC 303
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Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) UFC американец Брайан Ортега прокомментировал отказ от поединка против бразильца Диего Лопеса, который должен был состояться на турнире UFC 303 в июне.

«Я был на автопилоте и не помню многого в неделю боя, по правде говоря. Думаю, это произошло из-за недостатка еды и весогонки. Я похудел с 81 до 73 кг за полторы недели. Я довольно быстро скинул 8 кг, а затем произошло то, что мы пережили. Моё тело отказало на отметке в 68,7 кг.

Я позвонил своему менеджеру и сказал: «Эй, чувак, не хочу показаться кем-то, но если я выступлю, то проиграю. Мне нехорошо. Из меня попросту высосали всё», — приводит слова Ортеги издание Morning Kombat.

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