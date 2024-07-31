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Энди Руис назвал предпочтительного соперника в случае победы над Миллером

Энди Руис назвал предпочтительного соперника в случае победы над Миллером
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший назвал предпочтительного соперника в случае победы над соотечественником Джарреллом Миллером 4 августа.

«Для меня следующий — Джаррелл Миллер. Если, по воле божьей, мы одержим победу, то я бы с удовольствием провёл реванш с Джозефом Паркером. Я бы с удовольствием провёл этот реванш.

Очевидно, я высоко оцениваю Джаррелла Миллера. Любой боец на ринге опасен. Нельзя никого недооценивать. Мы должны быть готовы», — приводит слова Руиса издание BoxingScene.

В настоящий момент новозеландец Джозеф Паркер идёт на серии из пяти побед. В своём последнем бою в марте он одолел раздельным судейским решением китайца Чжан Чжилэя.

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