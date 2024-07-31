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Девушка бойца Hardcore Fighting Джабраила Алиева, заявила, что тот избил ее

Девушка бойца Hardcore Fighting Джабраила Алиева, заявила, что тот избил ее
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Боец промоушена Hardcore Fighting Джабраил Алиев избил свою девушку в лофте недалеко от храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает интернет-портал Mash.

По словам девушки, азербайджанский боец час отрабатывал на ней кикбоксёрские приёмы, а затем угрожал убить.

Сообщается, что Алиев встречается с потерпевшей полгода. 27 июля она приехала к нему на свидание, там они выпивали. Алиев в какой-то момент решил, что девушка без его разрешения заглянула в его телефон, и начал наносить ей удары.

Пострадавшей удалось сбежать, когда пьяный боец уснул. В больнице, куда она обратилась, диагностировали множественные ушибы головы, лица и туловища. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Ранее ещё одного бойца Hardcore Fighting пожизненно отстранили от боёв за то, что тот оскорбил Артура Кулинского.

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