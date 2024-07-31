«Он достиг вершины». Дю Плесси высказался об отсутствии мотивации у Адесаньи

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о том, что не верит, что у известного нигерийского бойца Исраэля Адесаньи есть мотивация победить. Напомним, поединок между бойцами состоится 17 августа на турнире UFC 305 в Перте (Австралия).

«Всё сводится к тому, чтобы видеть голод, огонь глазах, а я этого не наблюдаю. Не помню, говорил ли он прямо, что совсем уходит. Но сказал, что берёт паузу на пару месяцев. Я не помню, говорил ли он, что совсем уходит, но это почти так и прозвучало, и все бы это поняли. Он сделал то, что должен был сделать в спорте. Он достиг вершины того, чего он можно достичь в своей карьере, когда дело доходит до победной серии. У него больше никогда не будет такой серии. Защитить пояс столько раз, сколько он это сделал. У него нет времени или чего-то ещё, чтобы превзойти это. Так зачем он это делает?» — приводит слова дю Плесси MMA Fighting.

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020-м и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.