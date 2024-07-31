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Шакур Стивенсон категорически опроверг информацию о бое с Джервонтой Дэвисом

Шакур Стивенсон категорически опроверг информацию о бое с Джервонтой Дэвисом
Джервонта Дэвис
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Чемпион WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Шакур Стивенсон категорически опроверг информацию о том, что проведёт бой со своим соотечественником обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом в ночь на 24 ноября в Лас-Вегасе, о чём ранее сообщил портал iFL TV.

«Это фейк!» – написал Стивенсон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее один из менеджеров Стивенсона заявил, что их команда готова к переговорам с Дэвисом. Однако затем появилась информация, что Шакур может выступить в рамках боксёрского вечера, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии, и он дал согласие на организацию поединка с обязательным претендентом мексиканцем Уильямом Сепедой.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 года Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса. В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.

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