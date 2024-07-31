Кори Сэндхаген рассказал, чем ему интересен предстоящий бой с Умаром Нурмагомедовым

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке против непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова. Спортсмены сразятся 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Его стиль — это то, что меня больше всего интересует. Было интересно попытаться понять его, так как он всесторонне развитый боец. Очень сложно, но и очень забавно. Я думаю, что он из действительно хорошей команды. Также просто является одним из этих мифологических монстров, в которых превращаются дагестанские парни, и это действительно потрясающе.

Я хочу посмотреть, как смогу справиться. Для меня это важно, чтобы понимать, насколько я хорош по сравнению с парнем, у которого действительно уникальный, хороший стиль и который также прошёл один из лучших тренировочных лагерей», — приводит слова Сэндхагена New York Post.

Напомним, Кори Сэндхаген и Умар Нурмагомедов должны были провести поединок ещё в августе 2023 года. Тогда бой сорвался из-за травмы плеча, которую получил россиянин.