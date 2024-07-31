«Незабываемый декабрь». Майкл Чендлер намекнул на бой с Конором Макгрегором на UFC 310

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер опубликовал в соцсетях сообщение, в котором явно дал понять, что в декабре этого года на турнире UFC 310 он проведёт бой с известным ирландским бойцом, бывшим двойным чемпионом UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе Конором Макгрегором.

«Декабрь, который запомнится навсегда?» – подписал Чендлер неофициальный постер турнира на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Постер UFC 310 Фото: Соцсети Майкла Чендлера

Напомним, Макгрегор и Чендлер должны были провести бой в конце июня этого года. Противостояние должно было состояться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку.

В активе Макгрегора на данный момент 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.